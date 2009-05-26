Нацбанк завтра будет продавать доллары, в пятницу - евро

Национальный банк Украины объявил о проведении в среду, 27 мая, специального аукциона по поддержке заемщиков – физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки для участия в спецаукционе составляет 10 тыс. долл.

Кроме того, в пятницу, 29 мая, Нацбанк намерен провести спецаукцион по продаже евро. Минимальная сумма заявки – 10 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.