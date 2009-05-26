У Черновецкого «взяли под контроль» горы мусора на Крещатике

В Главном управлении благоустройства города Киева заявляют, что власти столицы взяли под контроль ситуацию с уборкой в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал заместитель начальника управления Виктор КУНЦ.

"Мы контролируем эту ситуацию. И я думаю, что она будет решена”, - сказал он.

В.КУНЦ не объяснил, как именно происходит контроль, но обратил внимание, что если после этих выходных на Крещатике и Майдане Незалежности действительно был мусор, то сегодня “ситуация более-менее выровнялась”.

“Сейчас мы каждый день контролируем эту ситуацию. Так как убирали раньше – не убирают, но все же сбор мусора происходит”, - заявил он.

На вопрос, выделялись ли какие-то средства из городского бюджета для обеспечения работы жилищно-коммунального хозяйства, по поводу которых выдвигали свои требования коммунальщики Шевченковской райгосадминистрации столицы, В.КУНЦ ответил: “Дополнительные средства в район не поступали”. Он также сказал: «Все районы должны быть в равных условиях. Ситуация в каждом районе сейчас такая, тяжелая. Я думаю, что далеко это не зайдет, и я считаю, что все же здравый смысл возьмет верх”.

Как сообщал УНИАН, с 23 мая коммунальщики Шевченковского района столицы, по решению Объединения первичных профсоюзных организаций коммунальных предприятий жилищного хозяйства этого района, прекратили убирать центр города – Крещатик и Майдан Незалежности. Согласно их заявлению, акция начата из-за отсутствия средств в бюджете столицы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Профсоюзы требуют выплатить работникам долги по зарплате, погасить прошлогодние долги за ремонт жилья и выделить средства на безотлагательные ремонтные работы.