Правоохранители задержали еще одного "титушку" по подозрению в преступлении против Майдана

На прошлой неделе правоохранители задержали еще одного из «титушек» по подозрению в совершении преступления против Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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«Вот буквально неделю назад был задержан еще один из «титушек», который до последнего времени находился в Швеции», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Горбатюк озвучил статистику, согласно которой в преступлениях против Майдана судами признаны виновными 48 человек.

По его словам, всего в производствах, которые расследуются ГПУ, сообщено о подозрении в совершении преступлений против Майдана 225 лицам, из которых - 34 чиновники, 137 - работники органов внутренних дел, в том числе 17 следователей, 10 прокуроров, двое судей и 42 гражданских лица - «титушки».

В то же время Горбатюк уточнил, что в настоящее время реально отбывает наказание в виде лишения свободы только один человек.

«Из 41 двое получили только приговор в виде лишения свободы. Это двое «титушек». У одного - это 4,5 года, у другого - 2,5 года. Во втором случае приговор был в октябре, суд вынес ровно такой приговор, что с учетом «закона Савченко» «титушка» вышел из-под стражи в день вынесения приговора», - сказал Горбатюк.