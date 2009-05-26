В Киевском зоопарке слона Боя посадят на диету

Слона Боя, который живет в Киевском зоопарке, планируют посадить на диету и научить самостоятельно спиливать ногти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам директор Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА.

По ее словам, диета слону необходима не только потому, что он слишком тяжелый – 6,5 тонны – для индийского слона, которые весят в условиях дикой природы 3,5-4 тонны, но и из-за того, что растительная еда обеспечит меньшее нарастание ногтевой ткани на ногах животного.

С.БЕРЗИНА сообщила, что во время проведения педикюра были некоторые проблемы с выведением слона из наркоза. Специалисты из Германии, которые проводили операцию, сказали, что следующую такую операцию с наркозом слон может не выдержать. Кроме наркоза, по ее словам, также следует учесть возраст Боя (39 лет). В связи с этим специалисты советовали тренировать слона, чтобы он естественным образом стирал нарастающую костную ткань.

Сейчас в Киевском зоопарке разрабатывают специальную диету, которая не будет содержать белковой еды: исключат из рациона Боя картофель, хлеб. Основная еда будет состоять из листьев, ветвей и травы. Кроме того, будет оборудована специальным защитным экраном часть вольера, где живет слон. За этим защитным экраном будет оборудована специальная жесткая поверхность, с помощью которой будет сниматься часть ногтя. Предусматривается, что в экране будет сделано отверстие, в которое животное будет подавать ногу и кипер (человек, присматривающий за слоном) будет помогать Бою делать педикюр. Слона хотят научить подавать ноги, и эта процедура с ногтями будет ежедневной для него.

Как объяснила С.БЕРЗИНА, защитный экран необходим из-за того, что у слона очень жесткий характер, и поэтому необходимо обеспечить защиту кипера.

Как сообщал УНИАН, 23 мая слону Боя сделали педикюр.