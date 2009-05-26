Горняков, попавших под обвал 4 мая, ищут до сих пор

В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» (город Дзержиннск) уже три недели не прекращаются поиски троих горняков, попавших под завал 4 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации шахты «Новодзержинская» Ярослава БУХТИЯРОВА, судьба горняков до сих пор неизвестна.

По его словам, на шахте продолжаются работы по прохождению поискового штрека №71 буровзрывным способом. На сегодняшний день уже пройдено 56 метров. До предположительного местонахождения трех забойщиков необходимо пройти еще 13-15 метров. Профсоюзный лидер отметил, что если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, то горняки, задействованные в поисковых работах, выйдут на эту отметку в среду, 27 мая.

Экспертная комиссия пока не огласила причину обрушения на шахте «Новодзержинская». Я.БУХТИЯРОВ отметил, что до окончания поисковых работ члены комиссии не могут спуститься в шахту и обследовать зону аварии и, соответственно, назвать ее точную причину.

Кроме того, он напомнил, что 13 мая Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины сообщило, что правительство увеличило сумму выплат материальной помощи семьям погибших горняков на госпредприятии «Шахта «Новодзержинская» со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. на каждого погибшего.

Я.БУХТИЯРОВ констатировал, что эти средства поступили на счета казначейства, но из-за отсутствия соответствующего решения Кабмина на их выплату семьи погибших шахтеров до сих пор не могут их получить.

Как сообщал УНИАН, 4 мая на государственном предприятии «Шахта «Новодзержинская» в 15.50 на глубине 585 метров произошел обвал кровли. Под завалом оказались 9 горняков. 7 мая были спасены трое проходчиков. Троих горняков нашли без признаков жизни.