Коханивского оставили под домашним арестом

Апелляционный суд оставил без изменений круглосуточный домашний арест лидеру добровольческого движения "ОУН" Николаю Коханивскому. Об этом сообщил лидер гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов, передает 112.ua.

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Напомним, Святошинский районный суд Киева избрал лидеру добровольческого движения "ОУН" Николаю Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 20 декабря.

Как сообщалось, руководителя организации "ОУН" Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной "Рэм") возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Николай Коханивский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета, стреляя резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 09:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. Это стало причиной того, что группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседания в Святошинском районном суде Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Кохановскому.