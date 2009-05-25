АМК признал операторов мобильной связи и «Укртелеком» монополистами

Антимонопольный комитет Украины признал операторов мобильной связи и компанию «Укртелеком» монополистами на рынке интерконнекта.

Как передает корреспондент УНИАН, на своем сегодняшнем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи.

АМК также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» таким, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».

Комментируя данное решение, исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что «АМК в течение нескольких месяцев создал условия, чтобы заработали саморегулирующие принципы, но этого не произошло», что, по его словам, и вынудило Антимонопольный комитет принять данное решение.