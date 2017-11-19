На Житомирщине почтили память воинов армии УНР, которых в 1921 году расстреляли большевики

Сегодня на Житомирщине, в селе Базар Народичского района, почтили память воинов армии Украинской Народной Республики, которых в 1921 году расстреляли большевики.

Как передает корреспондент УНИАН, траурные мероприятия начались с возложения цветов к Мемориалу памяти жертв большевистского террора. После этого состоялся митинг. Участники мероприятия - председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, председатель областного совета Владимир Ширма, депутат облсовета Сидор Кизин, общественные активисты, члены националистических организаций, местные жители - подчеркивали необходимость сохранять память об исторических событиях, чтить подвиг героев Базара, а также погибших в АТО на востоке Украины украинских воинов.

Участники митинга выслушали историческую справку о событиях 96-летней давности и минутой молчания почтили память павших героев второго зимнего похода армии УНР.

«Сюда я приехал в мае и меня удивило состояние этого комплекса. Возвращаясь домой я много думал об этом – почему мы украинцы, патриоты, так относимся к нашему культурному наследию и к своим предкам ? Осмотрев мемориал, на следующее утро я поговорил с председателем областного совета и при поддержке депутатского корпуса облсовета было принято решение выделить средства на восстановление этого мемориального комплекса",- сказал, выступая на митинге, Гундич.

По его словам, работы по восстановлению мемориала еще не завершены, "но то, что уже сделано, показывает, что все вместе будет выглядеть привлекательно и достойно".

Гундич отметил, что сегодня участники мероприятия отдали дань уважения погибшим за Украину.

"Таким образом, мы выражаем свою признательность и уважение тем бойцам, которые погибли здесь в 1921 году. Мне приятно, что люди со всей Украины приехали сюда, чтобы отдать честь Героям, которые здесь погибли. 359 человек были расстреляны на этом месте и ни один из них не согласился перейти на сторону врага. Я сегодня хочу дать поручение главам местной райгосадминистрации и объединенной общины, а также старосте села Базар, чтобы мемориал и в дальнейшем содержался в надлежащем состоянии",- сказал Гундич.

Также он пообещал, что на Житомирщине каждый год в областном бюджете будут закладывать средства, чтобы такие места славы и героизма украинцев были в надлежащем состоянии. "Я верю в то, что ребята, которые здесь полегли, наблюдают за нами с небес. Сегодня они дают нам сил и своим примером показали, как нужно бороться с врагом. Я верю в то, что они молятся, чтобы Украина была независимой, процветающей, экономически растущей государством и это дает нам веру и вдохновение бороться за Украину, которую мы хотим ее иметь. Вечная память героям! Слава Украине!», – отметил Игорь Гундич.

Итак, сегодня более двухсот человек присоединились к чествованию памяти украинских героев, которые героически погибли в борьбе за свободу Украины.

В Базаре состоялись: молебен, панихида, митинг, исторический диспут с участием ученых, презентация патриотической литературы, выставка фотографий воинов российско-украинской войны 2014-2017 годов, выступления кобзарей и лирников, концерт-реквием при участии групп «Коралли», «Хорея Казацкая», «PoliKaрп» и«Тень Солнца».

Также сегодня здесь состоялся Всеукраинский патриотический фестиваль «Герои Базара», приуроченный к празднованию 96-й годовщины Второго Зимнего похода армии Украинской Народной Республики.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич 22 мая этого года посетил этот мемориал и убедился в том, что он нуждается в реставрации. Уже на следующий день, в День Героев, Гундич сообщил, что мемориал памяти Героев Базара будет отреставрирован. Он также поставил задачу восстановить мемориальный комплекс погибшим в 96-годовщине трагедии.

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Как сегодня увидели участники чествования памяти воинов Армии УНР, мемориал удалось восстановить вовремя.

Справка УНИАН. 17 ноября 1921 в селе Малые Миньки вблизи села Базар в ходе второго зимнего похода Армии Украинской народной республики состоялся бой Волынской группы армии УНР под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника с большевистскими оккупантами - 9-й Крымской дивизией Григория Котовского. В бою погибли более 400 украинских солдат и офицеров, 537 оказались в плену, из которых десятки раненых умерли, а 359 пленных перевели в Базар и удерживали в церкви. Из 359 пленных участников похода ни один не согласился перейти на службу в Красную армию, за что 23 ноября 1921 г. в Базаре их всех расстреляли большевики. На месте этих событий сооружен Мемориал памяти жертв большевистского террора.

Осенью 1921 года состоялась последняя попытка армии УНР освободить Украину от большевиков. II Зимний поход является частью ряда событий, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа в 1917-1921 гг. – Украинской революции. На территории Народичского района расстреляны 359 пленных, в бою погибло 250 воинов. С 1921 года их могилы находились в запущенном состоянии. 26 августа 2000 года на месте захоронения открыт мемориальный комплекс участникам II Зимнего похода. 11 октября 2002 года состоялось торжественное перезахоронение останков 46 воинов УПА, которые погибли в бою 17 ноября 1921 года. Автор проекта памятника – житомирский архитектор Александр Борис. Мемориал был сооружен за средства украинской диаспоры в Великобритании.