Украина хочет восстановить и обустроить могилы воинов УНР в Польше

Украина планирует реконструировать и обустроить могилы воинов УНР, которые похоронены в польском городе Калиш. Это вопрос обговрили посольство Украины в Польше с городскими властями Калиша.

Об этом сообщает посольство на своей странице в Facebook.

"Посетили город Калиш и почтили память офицеров и казаков УНР - союзников Польши в польско-большевистской войне 1918-1920 гг... Имели также честь встретиться с мэром города Калиш господином Гжегожем Сапинским. Обсудили вопросы сотрудничества в реконструкции и обустройстве могил воинов УНР", - говорится в сообщении посольства.

В Калише после войны были интернированы в лагерях и проживали в украинской станице несколько тысяч воинов УНР.

"Для Украины это - святые места памяти борцов за Украинское государство, для Польши - это места погребения верных союзников, которые бок-о-бок с Войском Польским остановили большевистское нашествие в 1920 году и тем самым внесли значительный вклад в утверждение независимого Польского государства", - подчеркнули в украинском дипвідомстві.

«Сохранение в надлежащем виде мест памяти воинов УНР на территории Польши и достойное их совместное чествование на государственном и общественном уровнях является не только христианским и морально-патриотическим долгом, но и важным шагом в процессе дальнейшего сближения наших государств и народов", - добавили в посольстве.