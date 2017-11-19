Черви и тараканы: Матиос показал, чем кормят курсантов в Харьковском университете Воздушных сил (фото)

Курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба кормят едой с червями и тараканами. Соответствующие фото в Facebook обнародовал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, в связи с расследованием хищений в университете следователи зашли в столовую учебного заведения. При этом руководство ХНУВС пыталось помешать обыскам.

Читайте такжеВ Самборе военных кормят кашей с червями: Полторак приказал провести расследование (фото)

Также Матиос обнародовал один из 17 рапортов курсантов о найденных насекомых в еде в университетской столовой.

Напомним, накануне военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева. Он подозревается в растрате 2,4 млн грн в пользу двух предприятий при закупке горючего. Анатолий Матиос в субботу сообщил, что задержали заместителя Алимпиева. В воскресенье, 19 ноября, обоим избирать меру пресечения.