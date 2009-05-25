Нацбанк собирается переписать правила под «ненормальные» условия

Национальный банк Украины намерен изменить условия введения временных администраций в коммерческих банках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам исполнительный директор – директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

По его словам, планируется внесение изменений в постановление N369, в частности, Нацбанк намерен изменить признаки неплатежеспособности коммерческого банка.

По словам В.ПАСИЧНИКА, условия введения временных администраций, которые действуют на сегодняшний день, разработаны для работы в нормальных условиях, а сегодня, в период кризиса, необходимы другие критерии, которые бы позволяли более быстро реагировать на изменение ситуации.