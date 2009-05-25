Мэрия Херсона ограничила внешнюю рекламу в историческом центре города

Мэрия Херсона ввела ограничения на внешнюю рекламу в историческом центре города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на соответствующее решение исполнительного комитета городского совета.

Согласно сообщению, мэрией введен мораторий на прием заявок на размещение новых стационарных уличных рекламоносителей, а также на продление действия ранее выданных разрешений на установку внешних рекламоносителей.

В частности, мораторий касается размещения в историческом центре города следующих стационарных рекламных конструкций: биг-бордов (размером 3х6 м, 3х12 м), бэк-лайтов размером 3х4 м, призматронов, а также рекламоносителей на фонарных столбах и линиях для электротранспорта.

Также введен мораторий на размещение стационарных рекламных конструкций размером 3х6 м и 3х12 м на центральном проспекте Херсона – проспекте Ушакова и на набережной реки Днепр.