Итоги 62-го Каннского кинофестиваля

"Золотая пальмовая ветвь" 62-го Каннского кинофестиваля досталась картине австрийского режиссера Михаэля Ханеке "Белая лента". Об этом, как сообщает AFP, объявила председатель жюри Изабель Юппер на воскресной церемонии закрытия фестиваля.

Действие фильма происходит в немецкой протестантской деревне в 1914 году. От лица рассказчика – молодого школьного учителя, который вспоминает события того года, зрители узнают о серии странных смертей. Под подозрение попадает семья рассказчика, отец которого, пастор, воспитывает своих детей в предельной строгости.

"Гран-при" фестиваля был присужден французскому режиссеру Жаку Одияру за его картину "Пророк" ("A Prophet"). Приз в категории лучший актер достался австрийцу Кристофу Вальтцу, сыгравшему в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" ("Inglourious Basterds"). Лучшей актрисой была названа француженка Шарлотта Гензбур, исполнившая роль в картине Ларса фон Триера "Антихрист" ("Antichrist"), также получившей "антипремию" жюри как "самый женоненавистнический фильм".

Лучшим режиссером был признан филиппинец Брийанте Мендоса, снявший картину "Кинатай" ("Kinatay", "Убой"). Лучшим сценаристом жюри назвало китайского режиссера Лоу Йе, написавшего сценарий к фильму "Весенняя лихорадка". Приз жюри фестиваля разделили между собой две картины – "Аквариум" ("Fish Tank") британки Андреа Арнолд и "Жажда" ("Thirst") корейского режиссера Пак Чхан Ука.

Спецприз за заслуги перед кинематографом получил французский режиссер Ален Рене, снявший ленту "Сорняки" ("Wild Grasses"). Специальную премию "Золотая кинокамера" за лучший дебют вручили австралийцу Уорвику Торнтону за картину "Самсон и Далила" ("Samson and Delilah"). Лучшим короткометражным фильмом была признана "Арена" ("Arena") португальского режиссера Жоао Салавизы.

Лента.ру