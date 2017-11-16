Винницкий суд отправил "похищенную" активистку Femen под ночной домашний арест

Суд Винницы избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для активистки Femen Алисы Виноградовой, которую в Киеве ранее задержала винницкая полиция.

Об этом сообщил адвокат Виноградовой Ярослав Яценко, пишет Громадське.

По его словам, заседание Винницкого городского суда состоялось в четверг, 16 ноября. Гособвинение просило для активистки круглосуточный домашний арест.

Читайте такжеОбнаженная активистка Femen сожгла фигуры медведей возле магазина Roshen в Киеве (видео)

Судья частично удовлетворил ходатайство - выбрал ночной домашний арест, по условиям которого Виноградова обязуется с 21:00 до 06:00 часов находиться дома, без ношения электронного браслета (не указано в постановлении суда, — ред.)

«Наша позиция такова, что в действиях Алисы нет состава преступления, в ее действиях отсутствует состав преступления, поскольку она проводила общественную акцию», — пояснил адвокат.

Он добавил, что сейчас активистка поездом возвращается в Киев.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве. По словам основательницы движения Femen Анны Гуцол, именно Алиса Виноградова сожгла медведей возле магазина Roshen возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, а также бутафорский трамвай возле фирменного магазина Roshen в Виннице.

На следующий день стало известно, что Виноградова была задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокації в центре Винницы.