В Днепре общежития ДНУ оборудуют системой биометрического контроля

В общежитиях Днепровского национального университета им. О. Гончара внедряют систему контроля в связи с новым законом «Об образовании», который предусматривает круглосуточный доступ студентов в общежитие.

Читайте такжеВ Драгоманова наказали преподавателей за "студенческий молебен" за педагоговОб это на пресс-конференции сообщил директор студенческого городка ДНУ им. О. Гончара Евгений Снида, передает 056.ua.

По его словам, для безопасности студентов, которые проживают в общежитиях, будет реализован пилотный проект по внедрению системы биометрического контроля по отпечатку пальца.

«До конца этого года в общежитии № 6 планируем установить оборудование, которое будет сканировать отпечатки пальцев. В среднем такая система стоит около 35 тыс. грн. Мы нашли фирму, которая на условиях социально ответственного бизнеса готова помочь реализовать этот проект по цене его себестоимости. Система представляют собою сканер, который устанавливается на входных дверях и блок. С помощью компьютера в систему можно заносить отпечатки пальцев жителей», - рассказал директор студенческого городка.

Также он сообщил, что в случаи если система будет эффективной ее постепенно установят на во всех общежитиях ДНУ, а затем возможно и в других ВУЗах города.