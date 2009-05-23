Тимошенко: а у нас дискуссия - отвечать Еханурову или не отвечать?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намерена приносить извинения министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что мое извинение перед ЕХАНУРОВЫМ будет выглядеть как постановка вопроса о его увольнении на следующей сессионной неделе. Так будет выглядеть извинение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Такую коррупцию, когда на питании солдат зарабатываются сотни миллионов гривен, простить нельзя», - пояснила она.

Премьер-министр убеждена в правдивости информации и заключения Главного контрольно-ревизионного управления и Уполномоченного правительства по вопросам коррупции, поэтому считает неуместной отставку председателя КРУ Николая СИВУЛЬСКОГО.

«Я подтверждаю, что выводы КРУ и правительственного уполномоченного по вопросам коррупции, которые сделаны на основе мирового опыта, все эти люди правы. Просто нужно, чтобы хотя бы раз сработала Генеральная прокуратура и хотя бы один чиновник, находясь при власти, ответил за такие злоупотребления», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напомнила, что в настоящее время КРУ проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности всех министерств. «Будут за 2008 год в других министерствах такие сюрпризы, значит, будем и других министров также подавать на увольнение. Но просто удивительная ситуация сложилась в стране – на сотни миллионов гривен открыто отмывают бюджетные средства, и у нас еще вокруг этого происходит дискуссия – отвечать ЕХАНУРОВУ или не отвечать. Да, не просто увольнение, а отвечать по Уголовному кодексу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером Ю.ЕХАНУРОВ высказал надежду, что Ю.ТИМОШЕНКО извинится перед ним за обвинения в злоупотреблениях, а руководитель Главного контрольно-ревизионного управления Н.СИВУЛЬСКИЙ, по его мнению, должен уйти в отставку.