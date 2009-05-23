В Ильичевском порту задержали 113 кг ювелирных изделий

Сотрудники Управления СБУ и Южной региональной таможни изобличили двух предпринимателей в попытке провезти в Украину через Ильичевский порт 13,5 килограммов ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями и более 100 килограммов украшений.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, подозреваемые - гражданин Украины и гражданин Турции – задержаны. По предварительной оценке, стоимость задержанной партии контрабанды составляет свыше 2 млн. 125 тыс. грн.

По данным СБУ, драгоценности «планировали продать их через структуру, которая имеет соответствующую лицензию и разрешение на изготовление и сбыт ювелирной продукции». СБУ подозревает, что упомянутые граждане были участниками международной преступной группировки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ч.2 ст. 201 УК Украины (контрабанда). Решается вопрос об объявлении в розыск еще двоих подозреваемых лиц по этому делу.