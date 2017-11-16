Игорь Владимирович, вы со своей командой уже более 17 лет создаете лицо нового, современного Киева. Какой он Нетипичный Киев Игоря Никонова?

Во-первых, это слово имеет для меня положительное значение. Во-вторых, нетипичный – это новый Киев, который отличается от того, что строилось ранее и это город, который дает совершенно новую - комфортную среду обитания. Для меня очень важно, чтобы любой проект, который мы делаем, радовал пользователей и давал им повод гордиться своим выбором. И это не просто слова: в инфраструктуру каждого нашего проекта мы вкладываем большие средства и, что самое главное, мы ее действительно делаем. Более того, делаем одновременно с проектом, а не потом.

Какие объекты современной архитектуры Киева нравятся вам больше всего?

Я боюсь показаться нескромным, но в каждом сегменте рынка недвижимости мне нравятся те объекты, которые строились компанией KAN Development или при ее участии (смеется). Например, среди торговых центров лучшим я считаю Ocean Plaza, из бизнес-центров – IQ. В сегменте жилья бизнес-класса и выше сейчас много хороших проектов, и наш Tetris Hall – один из лучших среди них, что доказывает, в частности, множество выигранных им премий. В сегменте комфорт знаковым, безусловно, стал «Комфорт Таун», - это уже своеобразная визитная карточка города. Наверное, каждый, кто пролетал над Киевом, не мог не обратить внимание на жизнерадостный цветной квартал. Этот и другие наши проекты очень часто снимают различные люди, делая видео о Киеве.



Давайте, я поставлю себя на место покупателя и объясню, что для меня было бы самым важным. Первое – это, конечно, локация. Второе – наличие удобств для жизни, ведь мы проповедуем следующее: завтра человек будет все меньше и меньше ездить на работу, потому что мегаполисы разрастаются, а возможности коммуникаций увеличиваются. Потребность ездить в офис будет уменьшаться с каждым годом, огромное число бизнесов уже можно делать просто дома, на удаленном доступе. Так вот наша задача как девелопера – создать ту среду, в которой человеку будет комфортно существовать, не выходя за пределы своего района. Если совсем упростить мысль, то мы стремимся к тому, чтобы человек мог полноценно жить в удобной для него среде, практически не пользуясь автомобилем.За 17 лет работы на рынке вы наблюдали разные тенденции. Как сейчас изменились запросы покупателей, на что они обращают внимание при выборе жилья?

В центральных районах не так просто создать инфраструктуру.

Это правда, но мы стараемся создавать ее в каждом объекте. В каждом нашем ЖК есть детский сад, спортивные площадки или спортклубы, зоны отдыха и т.д.

Безусловно. Этот комплекс – очень современный проект, я считаю, что он уже стал landmark Киева в лице реализованной первой очереди. Более того, в каком городе мира его ни поставь, он будет смотреться там достойно. Но помимо того, что здание Tetris очень стильное и красивое, весь проект в целом еще и очень функционален. Во второй очереди создается инфраструктура, которая в принципе должна быть в любом современном ЖК, и даже больше: полноценный детский сад на 110 детей, детские и спортивные площадки, спортзал, огромный красивый холл с камином, библиотека, party rooms, зона барбекю и даже 20-метровый бассейн на крыше. У нас будут организованы все сервисы, которые упрощают жизнь и делают ее комфортной, от службы консьержей до прачечной. Я бы сказал, что наш ЖК во многом напоминает пятизвездочный отель. Ничего подобного в Киеве еще не было.Будет ли такое в проекте второй очереди Tetris Hall, которую вы начали реализовать?



Буквально все: бассейн, бар, зона отдыха, место для барбекю, парк, кинотеатр, площадки для йоги и т.п. Парк будет защищен от ветра стеклянной стеной, поэтому в нем будет круглый год комфортно и растениям, и людям. Хотя, конечно, растения мы подбирали с учетом наших климатических условий. Во второй очереди Tetris Hall будет два дома, которые соединит между собой стеклянный мост, - он является не только сложнейшим инженерным решением, но и архитектурной фишкой проекта.Эксплуатируемые крыши сейчас становятся очень популярными. Что будет на вашей?

Только жителям Tetris Hall и их гостям. Ведь цель создания такой инфраструктуры – сплотить жильцов и сделать их жизнь комфортной. Как я уже неоднократно говорил, задача нашей команды возродить в людях дух добрососедства, подтолкнуть их к общению и активному времяпрепровождению. Мы со своей стороны создаем все условия для того, чтобы такая концепция жила и развивалась. В каждом нашем жилом проекте теперь работает команда, отвечающая за организацию досуга жителей ЖК, будь то утренняя йога или вечерний просмотр тематических кинолент.Кому будут доступны все эти преимущества?

Для меня очень важно не просто построить здание, а создать комьюнити. Тематические вечера для жителей дома – это как раз один из способов объединения людей. Мы пригласили лучшего джазового музыканта Украины (впрочем, по моему мнению, не только Украины) Алексея Когана и устроили вечер джаза в Tetris Hall. Цель этого мероприятия – не завлечь таким способом новых покупателей, а познакомить между собой соседей, жителей нашего комплекса. Ведь тема добрососедства – приоритетная в политике нашей компании. Насколько мне известно, в лобби Tetris Hall вы устраиваете тематические музыкальные вечера? Что это за формат такой и каковы его цели?

Да, они уже стартовали и довольно успешно. Покупатели могут воочию посмотреть на пример первой очереди, убедиться в высоком качестве строительства, понять, насколько ответственно KAN подходит к своей работе. Tetris Hall – очень классный проект и могу с уверенностью сказать, что мои дети там точно будут жить, -что может быть лучшим доказательством?!Начались ли уже продажи во второй очереди Tetris Hall?