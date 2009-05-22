Горняки угрожают перенести акцию протеста под стены Кабмина

Горняки шахты им. Чапаева (г. Шахтерск Донецкой области), входящей в Ассоциацию частных шахт "Украинский угольный союз", прекратили акцию протеста и грозят перенести ее к стенам Дома правительства в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины (ПРУП), вечером 21 мая, на девятые сутки подземной акции протеста, работники арендного предприятия «Шахтоуправление им. Чапаева» приняли решение подняться на-гора. Начальник участка шахты Константин РЕЗНИК, объявивший 17 мая голодовку, также приостановил эту форму протеста.

По словам председателя первичной профсоюзной организации шахтоуправления Владимира ЛАПТЕНКО, «чапаевцы» поднялись на поверхность, поскольку не видят смысла продолжать акцию протеста в такой форме, однако будут добиваться выполнения их требований другими методами.

По словам В.ЛАПТЕНКО, 19 мая министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ на встрече с ним и председателем ПРУП Виктором ТУРМАНОВЫМ обещал, что максимум 20 мая будет решен вопрос о выделении квоты на поставку угля шахтоуправлением им. Чапаева в ГП «Уголь Украины». При этом председатель профорганизации заявил, что министр не выполнил свое обещание.

Он подчеркнул, что добытый шахтоуправлением уголь по-прежнему отгружается на склады, так как ГП «Уголь Украины» продолжает игнорировать свои обязательства в соответствии с заключенными договорами и отказывается принимать уголь с шахт негосударственной формы собственности.

В.ЛАПТЕНКО уточнил, что на складах шахтоуправления на сегодня уже скопилось свыше 40 тыс. тонн угля, средств на выплату зарплаты горнякам нет, растут долги по обязательным платежам и отчислениям.

Он подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией горняки рассматривают вопрос об ужесточении акции протеста.

«Власть за 9 дней не захотела услышать требования горняков с 22-го горизонта шахты, теперь она услышит их под стенами Кабмина», - предупредил В.ЛАПТЕНКО.

Он указал, что «чапаевцы» намерены приступить к «широкомасштабным акциям протеста в Киеве», не исключив, что к ним присоединятся горняки других шахт негосударственной формы собственности.

В пресс-службе также сообщили, что председатель ПРУП В.ТУРМАНОВ полностью поддерживает намерения горняков добиваться выполнения требований более жесткими формами протеста.