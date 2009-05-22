Завтра - грозовые дожди и град

На 23 мая синоптики прогнозируют грозовые дожди и град почти по всей территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра на территории Украины будет наблюдаться переменная облачность, грозовые дожди (ночью в северо-западной части и в карпатском регионе местами сильные дожди), в отдельных районах шквалы 15-22 м/с, днем кое-где град; только в восточных областях, Крыму и Приазовье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западной половине на северо-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с. Температура ночью 11-16°, днем - 23-28°, в западных и северных областях - 17-22°; в Карпатах ночью - 8-13°, днем - 10-15°.

В Киевской области переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью небольшой дождь, днем в отдельных районах град). Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 17-22°.

В Киеве переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью небольшой дождь). Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывистый. Температура ночью - 14-16°, днем - 18-20°.

22 мая температура воды в Черном море составляет 16-18°, в Азовском - 17-20°, возле Феодосии - 14°, в Днепре возле Киева - 16°.