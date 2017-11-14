Задержанный в Одессе за ранение из пистолета участкового оказался действующим полицейским

Мужчина, задержанный в Одессе 11 ноября, за нанесение тяжелого ранения участковому инспектору, оказался действующим полицейским.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в результате конфликта на улице Паустовского ранение в голову из пистолета получил 34-летний мужчина во время конфликта во дворе жилого дома.

«В Суворовский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома на улице Паустовского лежит окровавленный человек. Он был госпитализирован с ранением височной части головы», - отметили в главке.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 15 (покушение на преступление) и части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что на месте происшествия 34-летний пострадавший находился с двумя своими знакомыми. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт.

Как отметил советник начальника главного управления ГУ НП Руслан Форостяк, в настоящее время все участники происшествия установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан.

«Как оказалось, речь не о бывшем полицейском, а о действующем инспекторе управления патрульной полиции Одессы. У него изъят жетон и удостоверение», - отметил Форостяк.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства, при которых пострадавший получил телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на линию «102» поступила информация о стрельбе в Суворовском районе Одессы - возле одного из многоэтажных жилых домов по ул. Паустовского. На месте происшествия был обнаружен мужчина с ранением головы, его доставили в больницу. Ранее сообщалось, что резонансное ЧП случилось с участием действующего и бывшего сотрудника правоохранительных органов. В полиции утверждали, что подозреваемый, выстреливший из пистолета в полицейского, является бывшим правоохранителем.