Киевсовет определил новую схему выдачи разрешений на МАФы

Киевский городской совет принял новую схему выдачи разрешений на размещение временных сооружений в столице и программу антикризисной поддержки предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в этих сооружениях.

Как передает корреспондент УНИАН, за два соответствующих решения проголосовали, соответственно, 78 и 87 депутатов Киевсовета, присутствующих в зале.

Комментируя эти решения, представитель фракции БЮТ в Киевсовете Василий СЕНЧУК, который занимался подготовкой документов, объяснил, что новый порядок предусматривает выдачу разрешений через единого оператора, которым сейчас определено Главное управление архитектуры и дизайна КГГА.

На протяжении двух месяцев все районные администрации, райсоветы, а также предприятие “Киевпасстранс”, должны предоставить в Главархитектуру списки всех предпринимателей, которые имеют временные сооружения и работают в них. На протяжении одного месяца Главархитектура должна создать единый список всех уже существующих в столице МАФов.

Согласно этому списку Управление выдаст новые разрешения на ведение предпринимательской деятельности лицам, которые уже имеют функционирующие МАФы. Эти разрешения будут выдаваться бесплатно, подчеркнул В.СЕНЧУК.

Он также сообщил, что в соответствии с принятыми решениями, при КГГА создается специальная комиссия по решению спорных вопросов, в которую войдут представители Главархитектуры, депутаты городской и районных советов, предприниматели, представители общественности. По заключению этой комиссии будут приниматься решения о дальнейшей деятельности того или другого МАФа, размещение или функционирование которого под сомнением.

Новые разрешения предпринимателям, МАФы которых легально функционируют, будут выдаваться на три года.

Как сообщил В.СЕНЧУК, размещение новых МАФов в городе в дальнейшем будет проходить в соответствии со схемой их размещения, которую должна разработать Главархитектура и которая будет утверждена на заседании Киевсовета. По его словам, эта схема должна быть принятая до конца текущего года.

В.СЕНЧУК также сообщил, что согласно принятым сегодня решениям, будет запрещено размещать МАФы на территориях школьных и дошкольных заведений столицы, а также на Майдане Незалежности.

По его словам, в решении речь не идет о том, что необходимо демонтировать МАФы, которые уже есть на центральной площади города, но новых временных сооружений больше не будут устанавливать.

На вопрос, предусмотрена ли плата за получение разрешения на установление нового МАФа уже в соответствии с новой схемой размещения этих сооружений в столице, В.СЕНЧУК сказал, что этот вопрос еще прорабатывается.