Мировые цены на нефть понизились

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 21 мая на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 59,93 (-0,66) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 61,05 (-0,99) долл./барр.

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