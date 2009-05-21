Верховная Рада запретила банкам отбирать заложенное жилье

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 237 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на приобретение залогодержателем или ипотекодержателем права обращения взыскания на предмет залога или ипотеки в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета министров Украины. Закон вступает в силу со дня опубликования.