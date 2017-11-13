Полиция завершила усиленное патрулирование в Киеве

В Киеве полиция завершила мероприятия по усиленному режиму несения службы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«Отработка, которую анонсировал глава Нацполиции, завершилась. Они были введены 2 ноября и завершились 12 ноября», - заявила она.

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В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов отметил, что меры безопасности в столице принимаются постоянно.

«Мы проверяем все подозрительные предметы. Полиция призывает граждан сообщать в правоохранительные органы, если такие предметы будут замечать», - добавил он, отметив, что «вчера было два таких случая в районе железнодорожного вокзала, когда находили подозрительные предметы, и полиция их отрабатывала».

«Мы вчера после изъятия взрывчатки усилили патрульные наряды, привлекли 200 военных Нацгвардии, которые патрулировали метрополитен. Такие меры постоянно осуществляются, постоянно есть обмен информацией с СБУ, другими правоохранительными органами», - отметил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Киеве и области полиция заступила на усиленное патрулирование города.

Согласно приказу председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, личный состав Киева и Киевской области работал в усиленном режиме 10 дней.