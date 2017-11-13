Дедушка-продавец меда из багажника Tesla в Киеве рассказал о визитах Ющенко

За несколько недель ролик про дедушку, который торгует медом из багажника Tesla, посмотрели более 420 тысяч человек. Журналисты пообщались с мужчиной и выяснили, откуда у 82-летнего продавца меда деньги на недешевый электромобиль.

Николай Улянич признался, что не ожидал стать звездой на старость своих лет. А потом рассказал, что уже давно является фанатом Илона Маска, поэтому последние годы хотел стать обладателем именно экологического авто, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

И в конце признался, откуда же деньги на осуществление мечты. "Я продал дом с территорией, огражденный, заасфальтированный", - рассказал мужчина.

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На протяжении интервью Николай старался больше говорить о меде и его пользае. На эту тему он уже издал более двух десятков книг. Он пропагандирует здоровый образ жизни, занимается йогой, постоянно ходит в сауну, не употребляет алкоголя и мяса. А главное - каждый день ест мед.

Мужчина признался, что долго работал в угольной промышленности, это и подорвало здоровье. А книга по пчеловодству спасла его жизнь. Увлечение росло, что и сделало его одним из самых известных пчеловодов Украины. Даже сам Ющенко дважды приезжал к нему.

Николай с радостью показывает свои ульи, соты, но самой большой гордостью считает свою семью: двух сыновей, пятерых внуков, четырех правнуков и жену, с которой прожил более 50 лет. А потом признается: хоть и разменял уже девятый десяток, но не чувствует себя не более 55 лет. Причиной считает только свой образ жизни.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Осокорках заметили дедушку на автомобиле Tesla, который торговал медом.