В Киеве заметили дедушку на Tesla, продававшего мед у входа в метро (видео)

17:44, 03 ноября 2017
Курьёзы
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Баночки с медом дедушка доставал из багажника электромобиля Tesla.

Дедушка доставал мед из Tesla / Скриншот

В Киеве на Осокорках заметили дедушку на автомобиле Tesla, который торговал медом. Об этом сообщает Autogeek.

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Торговец медом расположился на стихийном рынке возле одного из выходов со станции метро и припарковал рядом свое авто Tesla красного цвета.

Сначала он достал из багажника автомобиля раскладной стол и стул, а потом начал выставлять товар.

Красная Tesla не могла не привлечь внимание одного из прохожих, который и снял на видео, как дедушка на электромобиле торгует медом:

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области водитель Tesla жестко проучил полицейского.

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Теги: #дедушка на Tesla#дедушка продавал мед