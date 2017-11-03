В Киеве заметили дедушку на Tesla, продававшего мед у входа в метро (видео)

В Киеве на Осокорках заметили дедушку на автомобиле Tesla, который торговал медом. Об этом сообщает Autogeek.

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Торговец медом расположился на стихийном рынке возле одного из выходов со станции метро и припарковал рядом свое авто Tesla красного цвета.

Сначала он достал из багажника автомобиля раскладной стол и стул, а потом начал выставлять товар.

Красная Tesla не могла не привлечь внимание одного из прохожих, который и снял на видео, как дедушка на электромобиле торгует медом:

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области водитель Tesla жестко проучил полицейского.