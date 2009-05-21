Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, в каких банках с временной администрацией принимают платежи за коммунальные услуги и как быстро финучреждения проводят такие трансакции

«Надра»

В колл-центре банка «Надра» заверили, что коммунальные платежи проводятся уже на следующий день после оплаты. «Именно эти платежи проходят без задержек на следующий день, а комиссию мы за такие операции сейчас не берем», — сообщила девушка.

«Киев»

Комиссию за оплату коммунальных услуг банк «Киев» взимает в размере 1 гривня за каждую платежку. «У вас, скорее всего, будет 3 платежки: квартира, телефон и кабельное телевидение. Прибавьте к общей сумме 3 гривни — вот сколько вы заплатите. Зато платежи дойдут вовремя (на следующий день после оплаты), и в очереди стоять не будете», — заверяет сотрудница банка.

Укрпромбанк

Укропромбанк возьмет комиссию в том случае, если клиент будет платить наличными. За каждый перевод придется заплатить 2 гривни. «Если у вас есть наша платежная карточка, тогда оплата коммунальных платежей будет бесплатной», — объяснила сотрудница финучреждения. Платежи уходят на следующий день. «Мы не задерживаем оплату коммунальных услуг, деньги уйдут на следующий день. Но обратите внимание, что касса, принимающая такие платежи, работает до 16.00», — предупредила девушка.

Захидинкомбанк, «Родовид» и «Днистер»

Захидинкомбанк, Родовид Банк и банк «Днистер» не взымают никаких комиссий за оплату коммунальных услуг. «Все коммунальные платежи мы принимаем бесплатно, потому что у нас есть договоры с этими контрагентами», — объяснили в киевском филиале Захидинкомбанка. Такой же ответ дали в отделениях банков «Родовид» и «Днистер».

В Захидинкомбанке деньги уйдут на следующий день после оплаты. А «Родовид» отправляет платежки вечером после 16.30, когда закрывается касса. В банке «Днистер» сообщили, что отправляют платежи за «коммуналку» в день оплаты.

«БИГ Энергия» и «Национальный стандарт»

Банки «БИГ Энергия» и «Национальный стандарт» не принимают и не проводят никаких платежей. «Пока временный администратор не разобрался с ситуацией, мы ничего не проводим. Возможно, что-то изменится через неделю или две», — сказала кассир банка «Национальный стандарт».

«Национальный кредит»

Банк «Национальный кредит» проводит оплату всех платежей, в том числе и коммунальных. «Если вы успеете зайти к нам до обеда, то платеж отправим сегодня. Остальные будем проводить на следующий день», — объяснила сотрудница банка. «Национальный кредит» не берет комиссий за такие платежи.

БРР

Банк регионального развития отправляет коммунальные платежи на третий день. Из преимуществ можно отметить, что в БРР — все коммунальные платежи проводятся бесплатно.

«Арма»

Официально банк «Арма» принимает коммунальные платежи, но сами же сотрудники банка отговаривают клиентов от этого. «Лучше не платите пока через нас. Сейчас такие задержки, что могут отключить телефон», — сказала по секрету одна из сотрудниц финучреждения.

Трансбанк

Трансбанк проводит оплату за квартиру, телефон и телевидение бесплатно, а платежи обещает провести на следующий день. Впрочем, служащая банка предупреждает, что далеко не все назначения платежей проходят быстро. «Многие клиенты пишут заявления, потому что платежи задерживаются или не доходят. Но это не касается коммунальных услуг. С ними пока проблем не было», — сообщила сотрудница этого финучреждения.

Выяснить условия приема коммунальных платежей в банках «Европейский», «Причерноморье» и Одесса-Банке не удалось. По телефонам колл-центров и отделений вчера никто не ответил.