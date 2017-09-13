Disney перенесла выход девятого эпизода "Звездных войн" на 7 месяцев

Компания Disney объявила, что выход девятого эпизода саги "Звездные войны" переносится на семь месяцев. Об этом сообщает Variety.

Ранее выход фильма планировался 24 мая 2019 года. Теперь объявлена новая дата - 20 декабря 2019 года. Причины такого решения не объясняются.

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Издание подчеркивает, что на 24 мая 2019 года Disney наметил релиз картины "Алладин" режиссера Гая Ричи.

Ранее УНИАН сообщал, что девятый эпизод "Звездных войн" будет снимать Джей Джей Абрамс, который помог перезагрузить франшизу, создав седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение силы".

Он также примет участие в написании сценария вместе с Крисом Террио.