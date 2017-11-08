Амнистированного лидера харьковского "антимайдана" объявили в розыск

Освобожденного по амнистии организатора массовых беспорядков во время захвата сепаратистами Харьковской обладминистрации в апреле 2014 года и погрома на местном телеканале Сергея Юдаева объявили в розыск, говорится в сюжете ТСН.

Подсудимому дали восемь лет. Впрочем, тут же амнистировали и отпустили прямо из зала суда. После заседания следователи объявили Юдаеву подозрение уже по другому делу.

Находясь в СИЗО Юдаев избил другого человека. Подсудимый должен явиться в суд, но этого так и не сделал.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове одного из лидеров антимайдана Сергея Юдаева приговорили к 8 годам лишения свободы,однако освободили в зале суда по амнистии. Соответствующее решение сегодня, 6 ноября, принял Киевский райсуд Харькова. По сведениям прокуратуры, Юдаева во время последних судебных заседаний просил суд в случае обвинительного приговора применить к нему амнистию. Объявив приговор в виде 8 лет лишения свободы, судья автоматически применила к осужденному закон об амнистии. Юдаева выпустили из-под стражи в зале суда.