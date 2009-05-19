ВР приняла в первом чтении закон о службе в воинском резерве

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О воинской обязанности и военной службе” в части службы в воинском резерве.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 391 народный депутат из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, граждане Украины в добровольном порядке могут проходить службу в воинском резерве Вооруженных сил Украины или других военных формирований. Порядок отбора и приема на службу в воинском резерве, сроки, условия и порядок ее прохождения, а также основания и порядок увольнения со службы будут определяться законом, соответствующими положениями о прохождении гражданами Украины службы в воинском резерве, которые утверждаются Президентом Украины, и другими нормативно-правовыми актами.

Граждане, которые проходят службу в воинском резерве, не относятся к занятому населению в Украине и имеют право, в соответствии с законодательством о занятости населения, быть признаны безработными и зарегистрированными в государственной службе занятости как ищущие работу, готовые и способные приступить к подходящей работе.

Согласно законопроекту, резервисты проходят подготовку на учебных и проверочных сборах в соответствии с программами подготовки резервистов. Порядок и общий срок прохождения учебных и проверочных сборов устанавливаются положениями о прохождении гражданами Украины службы в воинском резерве с учетом того, что общий срок прохождения резервистами сборов не может превышать трех месяцев в год.