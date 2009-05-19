Право собственности теперь можно оформить быстрее и дешевле?

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков» (№1066-VI), который вступил в силу в начале мая 2009 года, упрощает процедуру государственной регистрации права собственности на приобретенный участок и предотвращает коррупцию в этой сфере.

Об этом УНИАН сообщил партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Юрий ОСТАПЕНКО.

«Депутаты отменили необходимость получения государственного акта на право собственности на земельный участок, приобретенный из земель частной собственности, без изменения границ и целевого назначения. Эта норма сильно тормозила земельный рынок, в ней не были указаны временные рамки выдачи актов, поэтому исполнительные органы, ссылаясь на нехватку бланков, могли затягивать процедуру их выдачи на несколько лет. Ускорить процесс можно было за 1-5 тысяч долларов», – пояснил он.

По словам адвоката, теперь право собственности на землю будет удостоверяться либо договором купли-продажи, либо свидетельством о праве на наследство. К этим документам приобщается государственный акт предыдущего собственника с новой отметкой нотариуса и регистрирующего органа о переходе права собственности на земельный участок с указанием документа, на основании которого состоялся переход.

«Закон отводит регистратору 14 дней на проставление вышеуказанной отметки на государственном акте. И если эти сроки будут нарушены, новый владелец земельного участка может обращаться с жалобой в суд или в Кабинет Министров», – добавил он.

Ю.ОСТАПЕНКО также отметил, что нововведения в земельном законодательстве защищают не только тех людей, которые приобрели землю после вступления в силу закона, но и тех, которые купили землю раньше, а акты еще не получили.

«Лица, которые приобрели землю до принятия закона, должны обратиться к нотариусу, который удостоверял договор купли-продажи земельного участка и у которого остался оригинал государственного акта предыдущего собственника. Нотариус сделает запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничений, о том, выдавался ли акт на эту землю. И, согласно закону, в течение 14 дней он должен предоставить ответ нотариусу», – уточнил юрист.

При отрицательном ответе нотариус на существующем акте ставит отметку о переходе права собственности на землю на основании договора купли-продажи. После этого новый собственник передает регистратору акт и договор купли-продажи для проведения государственной регистрации в двухнедельный срок.

Как сообщил адвокат, 15 мая т.г. также вступило в силу постановление Кабинета Министров, которым определен Порядок осуществления отметки о переходе права собственности на земельный участок (№ 439 «О некоторых вопросах удостоверения права собственности на земельный участок»).

«Законодательная база уже полностью готова, чтобы проводить государственную регистрацию права собственности на приобретенную землю по новой процедуре», – добавил он.

Справка УНИАН. «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» работает на рынке юридических услуг с 1997 года.

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