В Житомире сегодня пройдет историко-культурный форум к 70-й годовщине депортации населения Западной Украины

Сегодня в Житомире состоится историко-культурный форум «Операция «Запад». Вырванные с корнем» к 70-й годовщине депортации населения Западной Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 6 ноября в Житомире в 15:00 в Доме культуры состоится историко-культурный форум «Операция «Запад». Вырванные с корнем».

Речь идет об историко-культурный форум к 70 - й годовщине депортации населения Западной Украины в отдаленные районы СССР, которое было осуществлено советской властью в 1947 году.

Участие в форуме примут историки, общественность, студенты и преподаватели Житомирского государственного университета имени.Франко. Мероприятие будет проходить в формате дискуссии.

Справка УНИАН. Операция «Запад» – самая массовая депортация, осуществленная советской властью в Западной Украине в 1947 году. Одной из ее главных целей было нейтрализовать деятельность Украинской повстанческой армии и тех, кто ей помогал. В течение суток было вывезено около 78 тысяч украинцев в Казахстан и отдаленных районов Сибири. 21 октября этого года исполнилось 70 лет со дня принудительного выселения украинцев с Родины.