Осенний призыв: более 70% юношей уже отправили в ВСУ и другие военные формирования

Более 70% юношей из осенней призывной кампании уже отправлены в ряды Вооруженных сил Украины и другие воинские формирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валерий Дендебера.

Комментируя ход осенней призывной кампании граждан Украины на военную срочную службу, он напомнил, что в этом году на укомплектование ВСУ и других воинских формирований планируется призвать 10 460 человек. В частности, в ряды ВСУ - 6360 человек, Национальной гвардии - 3500 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

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«Мы уже более 70% юношей отправили в ряды Вооруженных сил и других воинских формирований», - сообщил представитель Генштаба и добавил, что внештатных ситуаций, подобных той, которая произошла в киевском клубе Jugendhub, не было.

Призывные комиссии начали работу 2 октября и закончат ее 30 ноября.

Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах, их отправку в воинские части ВСУ и другие воинские формирования запланировано провести в период с 5 октября по 28 ноября.

Как сообщал УНИАН ранее, 28 октября во время обыска в киевском ночном клубе Jugendhub полиция задержала 17 человек с наркотиками, а также выявила 11 малолетних и 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В столичной полиции сообщили, что с июля этого года, когда ночное заведение начал свою работу, правоохранителям начали поступать жалобы от жителей окрестных домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются в основном несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в учреждении могут продавать наркотики.

Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотиков у посетителей заведения. Со слов задержанных, обнаружены и изъяты наркотики они приобретали у незнакомцев в клубе.

29 октября всех задержанных в клубе отпустили, некоторым из них предварительно вручив повестки.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что действия полицейских во время обыска в клубе были законными. «Во время обыска присутствовали представители военного комиссариата, которые уполномочены проводить розыск лиц, уклоняющихся от призыва на срочную службу. Они разбирались с теми людьми, доставляли их в помещение комиссариата. Полиция может принимать участие в розыске таких лиц по заявкам военкоматов», – добавил он.

Крищенко отметил, что в полицию не обращались с заявлениями об избиении во время обыска.