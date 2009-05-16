Тимошенко: игорный бизнес не может уйти "в тень", он и был "в тени"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет принятый парламентом закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила вчера на пресс-конференции.

Вместе с этим она подчеркнула, что не стоит опасаться, что после вступления в силу закона игорный бизнес будет вестись «в тени», поскольку за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

«Очень важно, что в этом законе принят не только запрет работы игорных заведений на территории Украины, а еще и серьезная ответственность для тех, кто этот запрет будет игнорировать, и как раз эта ответственность предусматривает криминальное преследование, криминальную ответственность, и если это будет выявлено (нарушение - УНИАН), то те, кто занимается такими вещами по криминальному кодексу будут отвечать и будут в заключении до 5 лет. Это серьезная ответственность… Думаю, что все, что касается ухода в тень, то этого не произойдет, а с другой стороны я вам скажу, что они и так все в тени работали, причем бюджеты ничего ни местные, ни государственные от этого игорного счастья не получали – это я вам могу уверенно сказать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в случае нарушения закона «на первых порах будут применяться штрафные санкции – очень серьезный весомый штраф – это миллионы гривен», если же нарушение закона будет продолжаться, тогда нарушители будут лишаться свободы сроком до 5 лет.

«Вот такой жесткий, но, на мой взгляд, очень справедливый закон сегодня был принят в парламенте», - сказала премьер.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вопрос о том, как поступать с лицензиями на занятие игорным бизнесом, которые были выданы субъектам хозяйствования на 2 года, будет решен в ближайшее время.