Севастополь посетил начальник турецкого генерального штаба

Севастополь сегодня посетила военная делегация Турецкой Республики во главе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики армейским генералом Илькером БАШБУГОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских Сил Украины, планом пребывания турецких гостей в Крыму был предусмотрен осмотр экспозиций Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя «Панорама», возложение венков к турецкому мемориальному комплексу, посещение Ханского дворца в городе Бахчисарай.

На аэродроме Бельбек, что вблизи Севастополя, делегацию военного ведомства Турецкой Республики встречали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КНЯЗЬ, командующий Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, другие должностные лица Генерального штаба ВС Украины и командования украинского флота, рота почетного караула и оркестр ВМС ВС Украины. На встречу турецкой военной делегации также прибыл Почетный консул Турецкой Республики в Украине в городе Симферополе Сейран ОСМАНОВ.

В состав турецкой делегации также вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Эрдоган Шериф ИЩДЖАН и военный атташе при Посольстве Турецкой Республики в Украине капитан 1-го ранга Аргун ГЮНГЁРЕ.

Как сообщал УНИАН, визит военной делегации Турецкой Республики в Украину начался 13 мая. Представители турецкого военного ведомства встретились с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ и начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом армии Украины Сергеем КИРИЧЕНКО, посетили Ситуационный центр Главного командного центра ВС Украины, Объединенное оперативное командование ВС Украины и Государственное предприятие “Конструкторское бюро “Южное” им. Янгеля”.

Целью визита военной делегации Турецкой Республики в Украину является обсуждение вопросов региональной безопасности, подготовки и участия подразделений вооруженных сил обеих стран в миротворческих операциях, внедрение единых стандартов управления войсками, развитие отношений между Вооруженными Силами Украины и Турецкой Республики.

Посещением Севастополя визит турецкой военной делегации в Украину завершается.