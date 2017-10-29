В небо над оккупированным Донбассом запустили украинский флаг

В небо в сторону оккупированных территорий Донбасса запустили огромный сине-желтый флаг на гелевых шариках, пишет ТСН.

Сообщается, что флаг запустили в прифронтовой Авдеевке и направили его в сторону Горловки.

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Для надувания шариков и развертывания флага сошлись местные жители и военные.

Шарики передали дети из Краматорска, а сам флаг сшила женщина с Донецка за деньги, которые собрали на патриотическую акцию в оккупированном областном центре. По словам организаторов мероприятия, на самом деле патриотов на Донбассе немало. «Много, просто там это говорить опасно», - признаются они.

Как сообщал УНИАН ранее, с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий.

В то же время в зоне АТО не во время боевых действий погибли 3 тыс. 700 военных.