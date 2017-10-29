Украина перешла на зимнее время: главные часы страны переводили не в Киеве

Украина перешла на зимнее время, переведя часы на час назад. При этом, за перевод стрелок самых точных часов страны отвечают в первой столице – Харькове, пишет ТСН.

Именно в Харькове находится самый точный прибор для слежки за временем – хронометр. Данные с него идут к международному бюро мер и весов, где определяют точное мировое время.

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«Считается, что в Украине время киевское, но на самом деле оно харьковское», - заявил начальник главного центра службы единого времени эталонных частот Украины Эдуард Корецкий.

Как сообщал УНИАН ранее, изменение биоритма негативно влияет на внутреннее состояние людей. В период смены времени возрастает риск инсульта. Необходимо около 2 недель, чтобы перестроиться на новый ритм. В настоящее время почти половина населения страдает от бессонницы.

После перевода стрелок врачи советуют просыпаться по старым временам, не засиживаться на работе допоздна, питаться полноценно, больше находиться на воздухе в обеденное время.