Ученики пилотных начальных классов будут учиться во втором полугодии по методике LEGO - Минобразования

Во втором полугодии 100 школ, которые сейчас пилотируют новый стандарт начального образования, получат наборы «Шесть кирпичиков», которыми должны обеспечить каждого ребенка в экспериментальных классах.

Читайте такжеВ Украине введут экзамен по украинскому языку как иностранномуОб этом сегодня договорились министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор The LEGO Foundation Джон Гудвин, сообщает пресс-служба Минобразования.

По словам Гудвина, «Шесть кирпичиков» - это технология обучения, которая поможет ученикам тренировать память, развивать моторику и творчески мыслить.

Гриневич отметила, что одновременно с обеспечением методиками также важно научить педагогов их использовать.

Гудвин согласился приобщить тренеров The LEGO Foundation к такому обучению. Так, для учителей пилотных школ проведут соответствующие тренинги до конца этого года.

Для переобучения 22 тыс. учителей, которые в следующем году будут брать первый класс, предусмотрено 2 модуля.

Первый - для дистанционного курса, который МОН планирует запустить в начале 2018-го. В нем будут представлены методики обучения через игру для начальной школы.

Второй модуль будет рассчитан на тренеров, которые будут готовить учителей во время очного этапа. В нем все методики будут рассматриваться на практике.