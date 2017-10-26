Конец развлечениям: за стрелявшим с балкона в центре Харькова студентом пришла полиция

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы, которую в центре города устроил студент.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 26 октября, в соцсетях была обнародована видеозапись, на которой видно молодого человека, который из предмета, похожего на пистолет, стреляет с балкона многоэтажки в сторону прохожих.

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Через несколько часов автор удалил запись, однако его скопировали другие пользователи. Кроме того, судя по фотографиям, которые разместил автор видео в своем аккаунте, можно предположить, что злоумышленник является, скорее всего, студентом Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, и обращений в полицию и больницы не было.

По данным полиции, на вероятное место происшествия выехала следственно-оперативная группа, был устроен поквартирный обход дома. В одной из квартир полицейские обнаружили четырех молодых мужчин. Работа продолжается, изымаются вещественные доказательства. Предмет, похожий на пистолет, изъят и направлен на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с использованием оружия). Виновникам грозит до 7 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, группа молодых людей устроила своеобразное развлечение посреди бела дня. Парень вышел на балкон одной из квартир дома и устроил пальбу из пистолета. Ранее, 10 октября он опубликовал фотографию с пистолетом под одним из деканатов ХНУ им. Каразина на персональной странице в Instagram.