В Житомире 9 ноября ко Дню украинского языка отметят победителей конкурса "Лучшая книга года"

В Житомире 9 ноября – в День украинской письменности и языка – отметят победителей конкурса «Лучшая книга года». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, организационный комитет определил победителей и дипломантов ежегодного областного конкурса «Лучшая книга года» в 2017 году. Награждение состоится 9 ноября.

Заключительное заседание оргкомитета состоялось сегодня, 26 октября, с участием заместителя председателя облгосадминистрации Ярослава Лагуты.

В этом году на конкурс авторы и писатели подали 26 книг. Больше всего изданий представлены в таких номинациях: «Поэзия года» – 6 изданий, «Мир детства», «Мой край», «Гран-При», «Из глубины знаний» - по 4 издание; «Проза года», «Личность и эпоха» и «Искусство печати» – по 3 книги. Номинация «Лучший буквенный дебют» представлена наименьшим количеством изданий – 2-мя участниками.

По словам Лагуты, члены оргкомитета проанализировали конкурсные работы писателей Житомирщины, справедливо оценили все издания по глубине содержания, богатству литературно-художественных средств, профессиональному уровню, уровню редакционно-издательской подготовки и качеству полиграфического исполнения.

Во время заседания путем открытого голосования определили победителей в 9 номинациях, а также дипломантов конкурса.

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Как отмечают в облгосадминистрации, целью этого конкурса является определение лучших художественных, краеведческих, научных, справочных, детских изданий, поддержка и поощрение книгоиздателей, писателей области, и тому подобное.

Организаторами конкурса является Житомирская областная государственная администрация, областной совет, а также управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации.

Для организации и проведения конкурса создан организационный комитет, который действует на общественных началах.

Напомним, что в прошлом году награждение победителей конкурса «Лучшая книга года» на Житомирщине прошло по новому формату - на открытом пространстве, без микрофонов и официоза, с выставкой изданий и презентация книг победителей, дегустацией торта и общим фото участников.

Ранее в Житомире открыли современную фитосанитарную лабораторию, в которой будут проводить независимую экспертизу растительной продукции.