Отстрелянные гильзы, на которых расцвели георгины, и пропитанный потом боевой камуфляж, который стал детской игрушкой. Войну реальную и жестокую художники превратили в искусство и решили показать людям ее другую сторону.

В Чернигове презентовали проект "Военно-полевой АРТ", в котором 70 известных на весь мир художников и новичков-любителей взялись творить на артефактах из зоны АТО.

Как говорится в сюжете ТСН, среди экспонатов куклы-мотанки пропитанные потом и порохом, поскольку изготовлены они из камуфляжа, вернувшегося домой после настоящих боев.

Еще есть гильза, на которой сейчас расцвели цветы петриковской росписи, привезенная бойцами АТО из-под горы Карачун.

Автор проекта и участник АТО Павел Ротар каждый раз везет домой вещи с энергетикой войны, а затем рассылает художникам по всей Украине для создания экспонатов.

На отстрелянный гранатомет натянули струны - вышла гитара, с изношенного камуфляжа вышли картины, полотенца и жираф.