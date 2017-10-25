В Чернигове презентовали проект "Военно-полевой АРТ"
Организаторы выставки мечтают показать войну глазами художников не только Украине но и всему миру.
Отстрелянные гильзы, на которых расцвели георгины, и пропитанный потом боевой камуфляж, который стал детской игрушкой. Войну реальную и жестокую художники превратили в искусство и решили показать людям ее другую сторону.
В Чернигове презентовали проект "Военно-полевой АРТ", в котором 70 известных на весь мир художников и новичков-любителей взялись творить на артефактах из зоны АТО.
Как говорится в сюжете ТСН, среди экспонатов куклы-мотанки пропитанные потом и порохом, поскольку изготовлены они из камуфляжа, вернувшегося домой после настоящих боев.
Еще есть гильза, на которой сейчас расцвели цветы петриковской росписи, привезенная бойцами АТО из-под горы Карачун.
Автор проекта и участник АТО Павел Ротар каждый раз везет домой вещи с энергетикой войны, а затем рассылает художникам по всей Украине для создания экспонатов.
На отстрелянный гранатомет натянули струны - вышла гитара, с изношенного камуфляжа вышли картины, полотенца и жираф.