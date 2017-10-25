Врачи рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в жутком ДТП в Харькове

Беременная харьковчанка Жанна Власенко, которая пострадала в результате страшного ДТП на Сумской, пребывает в состоянии медикаментозного сна. Об этом сообщили в Областной клинической больнице, передает местное издание NewsRoom.

Как рассказал заместитель главврача по медчасти Владимир Ярош, пациентка обеспечена необходимыми препаратами, в том числе - за счет пожертвований частных лиц. Женщину постоянно навещают муж, близкие и родственники.

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"Пациентка находится в медикаментозном сне, у нее травмы таза и головы. Сейчас она спит, двигаться ей нельзя, чтобы никак не навредить беременности. Травма головы вызывает нервное возбуждение", - сказал Ярош.

Врач также опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что медики планируют провести кесарево сечение. Еще одна пострадавшая - 25-летняя девушка, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму - демонстрирует положительную динамику. Она находится в сознании, в понедельник пострадавшую перевели в нейрохирургическую палату.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили травмы, в том числе две сестры и женщина на седьмом месяце беременности.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.