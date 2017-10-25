Шестерым задержанным в Святошинском райсуде огласили о подозрении, остальных отпустили

Шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде огласили о подозрении.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"Шестерым лицам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа", – сообщила Блищик.

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Она также пояснила, что по согласованию с прокуратурой полиция внесет ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения, которое, вероятно, состоится 25 октября.

По словам пресс-секретаря столичной полиции, других задержанных отпустили.