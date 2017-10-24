Ветеран АТО сменил автомат на бизнес по разведению улиток

С ранениями и контузией военный вернулся домой и решил что-то начать делать, чтобы не сойти с ума. Вместе со знакомой женщиной-волонтером начали разводить улиток, говорится в сюжете Спецкора.

Мужчина воевал в 72-й бригаде, которую сейчас знают как "Бригаду черных запорожцев".

Он покинул руководящую должность на Киевщине и в составе 72-й бригады поехал в зону АТО. В 2014 году Константина Касича под Амбросовкой посекло осколками. Вместе со своим комбатом мужчина на себе испытал самые тяжелые обстрелы боевиков. По словам комбата Константин одним из первых получил ранения.

После возвращения с войны мужчина вместе с волонтером Ольгой открыл ферму настоящего деликатеса. Они разводят съедобных улиток, но если сначала среди заказчиков были друзья, знакомые и боевые побратимы, то сейчас это можно назвать настоящим бизнесом. Мужчина рассказывает, что теперь они поставляют улиток в маленькие магазины, рестораны и пиццерии. Есть даже заказы из заграницы.

Теперь у бывшего бойца есть девять маленьких и одна большая ферма. На зиму планирует построить вольеры.

А начиналось все с 15 тыс. грн, в дальнейшем деньги в бизнес уже вкладывают только из прибыли.

Для тех кто видел войну своими глазами - любимое дело помогает оставить горькие воспоминания в прошлом навсегда.