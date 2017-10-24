"Не хотел бы продолжения": звезда "Игры престолов" рассказал о первых провальных съемках и успехе сериала

Актер Кит Харингтон, получивший наибольшую популярность благодаря роли Джона Сноу в сериале Игра престолов, рассказал в интервью The Guardian о своих актерских планах, отношении к сюжету сериала и романе с коллегой.

Харингтон вспомнил о своих днях в театральной школе: «Вы думаете, что знаете мир, и вы слишком серьезно относитесь к тому, что вы делаете, и насколько это важно, сидя на ступеньках, с кофе и сценарием, весь в черном».

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Вскоре после окончания театральной школы он подписал контракт на сьемки пилота многообещающей новой серии телевизионного фэнтези Игра престолов в роли молодого северянина по имени Джон Сноу. Это была его первая роль на экране. «Мы не знали, выйдет ли он, и мы не знали, будет ли сериал хорошим, - объясняет он. - Но это был HBO, и это было американское телевидение, так что это казалось огромным делом».

Пилот Игр престолов оказался неудачным: «Они совершили много ошибок. Он выглядел не так, воспринимался не так, в нем не было ничего особенного». В нем первоначальный Джон Сноу был одет в парик, гладко выбрит и с детским лицом, которое Харингтон прячет под бородой. Актер утверждает, что вряд ли кто-нибудь видел этот пилот, и шутит, что создатели шоу ДБ Вэйс и Дэвид Бениофф «шантажируют» его копией: «Говорят, если я когда-нибудь их сильно расстрою, они выпустят его на YouTube. Время от времени они посылают мне скриншот, как угрозу».

Затем образ 23-летнего Харингтона сделали более мужественным, а весь сериал стал грязнее, грубее и более взрослым. И это принесло популярность, передает nv.ua.

Сегодня Кит снимается в восьмом, последнем, сезоне сериала. Он дружит с Эмилией Кларк, которая играет Дайенерис, хотя из-за обширной географии они не снимались вместе до седьмого сезона. «Но мы были очень хорошими друзьями к тому времени, когда попали в сексуальную сцену, - смеется Харингтон. - Что действительно странно. Обычно ты знаешь актера, но вы не лучшие друзья. Главное было стараться не смеяться. Это было так: окей, если мы будем смеяться, мы никогда не снимем эту сцену».

Харингтон считает, что сериал заканчивается в идеальное время. «Я не хотел бы, чтобы он продолжался еще год, но если бы сериал закончился в прошлом году, то чувствовался бы достаточно долгим. Наверное, самый особенный год был первый. На улице нас не узнавали, мы не знали, что мы делаем, мы отлично проводили время».

Слава делает его угрюмым, говорит он. Кит скептически относится ко всему, что она приносит. Когда он говорит слово «знаменитость», то делает кавычки в воздухе. «Мне становится неудобно, и я превращаюсь в раздражительного человека». Он устраивает себе дни, когда может отказать людям в фотографии: «Но вам просто это нужно, иначе вы начинаете чувствовать себя манекеном».

С актрисой Роуз Лесли, его возлюбленной по сериалу, они влюбились в реальной жизни в холодной исландской деревне, но долго не признавали, что вместе. Недавно они вышли на красную дорожку, держась за руки. «Мы живем вместе, и мы пара, - говорит он. - Я твердо верю, что это ее отношения и мои. Поэтому я просто не говорю об этом. Я искренне думаю, что это наша личная жизнь».