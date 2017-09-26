Исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" обручился со своей невестой

Исполнители ролей Джона Сноу и Игритт в культовом сериале «Игра престолов», Кит Харингтон и Роуз Лесли – помолвлены. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкое окружение пары.

Харингтон и Лесли встречаются уже пять лет и, по данным информатора, скоро станут супругами. Звездная пара еще не определилась с датой свадьбы, впрочем, уже сообщила о своем решении близким и друзьям.

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Актеры познакомились в 2012-ом году на съемках «Игры престолов», когда и начался их роман. Сейчас пара переехала в собственный дом за 1,75 миллиона фунтов в Восточной Англии.

Напомним, ранее Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) выложила в Instagram видео, на котором Кит Харрингтон (Джон Сноу) изображает дракона.