В Житомире определили победителей II открытого областного чемпионата кулинарного искусства и сервиса «Chefs Battle 2.0». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, победителями чемпионата «Chefs Battle 2.0»

На кубок председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича стали: Дмитрий Матушинский , Геннадий Силко, Юлия Степанюк, Павел Журавлев, Сергей Клочко, Ярослав Михайловский,

Сергей Мартынюк, Виктор Беляк, Алина Баглайчук, Сергей Буц, Лиля Киричук, Юлия Дурава, Лариса Брузда, Марина Алексеенко, Александра Заречная, Анна Васьковская и Роксолана Клименюк.

Все они были отмечены золотыми медалями в различных номинациях.

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Во время чемпионата также определено серебряных и бронзовых медалистов.

Подробнее с именами победителей можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, В Житомире в торговом центре "Метро" 20 и 21 октября проходил второй открытый чемпионат кулинарного искусства и сервиса«Chefs Battle 2.0». Около 100 кулинаров соревновались за кубок главы Житомирской облгосадминистрации, готовя различные блюда. Также свои умения демонстрировали и официанты.

Чемпионат длился в рамках двухдневного праздника «GastroCity in Zhytomyr 2017». В рамках мероприятия прошли мастер-классы по древней украинской кухни, по приготовлению стал из птицы, оригинальных блюд из рыбы и морепродуктов, и тому подобное.Также состоялись практические состязания кулинаров по приготовлению ресторанных десертов и суши, из молекулярной кухни.Кроме мастер-классов известных кулинаров и дефиле в кулинарном одежде, в рамках чемпионата провели презентацию туристического потенциала Житомирщины.