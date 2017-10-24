Журналисты рассказали о популярном наркотике, который активно распространяется среди школьников

В школах находят новую опасную игрушку - леденцы с содержанием наркотического вещества. Сами дети называют их "земляника". Желающие могут получить леденцы прямо на переменке бесплатно, ради того, чтобы подсадить школьников на наркоту.

Журналисты программы "Гроши" рассказали, что такое "земляника" и как узнать, что ребенок их употребляет.

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Такую тему можно услышать почти в каждой школе - на курилке поговорить о наркотиках. Сегодня в топе - "земляника". Яркие конфеты, которые в любой момент можно положить в рот. Это - новый синтетический наркотик, созданный специально для детей, и дилеры уже раздают его в украинских школах.

"Первый наркотик ребенку всегда дают бесплатно, попробовать. Это только приманка, чтобы человек понял: о, я хочу. А следующий раз - уже за деньги. Сейчас много обращений с девочками 15-16 лет", - рассказывает руководитель организации Narconon Наталья Головцова.

Три столичные школы, разные подростки. Информация о новом психотропе "земляника" здесь не новая.

Чтобы заработать деньги себе на наркотики, школьники сами их распространяют. На наркотиках в школе всегда можно хорошо заработать. Но сейчас - наибольший спрос на эти необычные "леденцы": модные и пока что бесплатные.

Достать психотроп школьникам - не проблема. Специальные надписи есть возле каждой школы: это интернет-адреса актуальных наркомагазинов. Родители не понимают их значений, а дети всегда знают, где искать.

"В интернете цена на популярную "землянику" начинается от 300 гривень за конфету. В школах "постоянным клиентам", конечно же скидки", - говорится в сюжете "Грошей".

Отличить зависимого подростка с первого взгляда почти не возможно. Обычно он опрятно одет и из порядочной семьи.

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"Предотвратить это может откровенный разговор с ребенком, говорят психологи. Ведь первый шаг к синтетическому "кайфу" делают после больших семейных ссор. Равноправные отношения в семье - лучший предохранитель от опрометчивых шагов ребенка", - говорится в сюжете.