УЕФА дал Евро-2012 Киеву и отложил решение по трем городам (уточненная)

Четыре польских города и столица Украины Киев официально объявлены УЕФА местами проведения матчей Евро-2012 по футболу, а решение по другим украинским аренам турнира будет принято позднее, сообщает Рейтер. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА), конгресс которого проходит в настоящее время в Бухаресте, отложил оглашение украинских городов до 30 ноября. Польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск подтверждены в качестве мест проведения турнира. Ожидалось, что помимо Киева такое же подтверждение получит и Донецк, но этого не произошло. "Пока есть еще довольно много проблем, которые должны быть решены украинской стороной, - заявил на конгрессе в Бухаресте президент УЕФА Мишель Платини. - Есть огромные проблемы с инфраструктурой". Он заявил, что в качестве украинских городов-кандидатов на проведение Евро-2012 рассматриваются Львов, Донецк и Харьков.

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